Копылова (Копылова) Мавра Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти21.10.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Копылов Никанор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуплев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуплев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Жуплев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуплев Дмитрий
Рождение ребёнка
19.12.1909
Дочь: Жуплева (Жуплева) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Жуплев Дмитрий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Жуплева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Жуплев Дмитрий
Смерть
21.10.1965
Реконструкция, город Михайловка, Волгоградская область