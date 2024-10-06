Копылова (Копылова) Мавра Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Копылова) Мавра Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

21.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Копылов Никанор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуплев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуплев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Жуплев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуплев Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Жуплев Дмитрий

Рождение ребёнка
19.12.1909

Дочь: Жуплева (Жуплева) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Жуплев Дмитрий

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Жуплева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Жуплев Дмитрий

Смерть
21.10.1965
Реконструкция, город Михайловка, Волгоградская область

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