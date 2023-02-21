Жулега Семен Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Жулега Андрей Стефанов
Мать: Жулега Марина Естафиева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Софья Семенова
Мать ребёнка: Жулега Зиновия Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Зиновия Игнатьева
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно