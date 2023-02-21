Жулега Семен Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Семен Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Жулега Андрей Стефанов

Мать: Жулега Марина Естафиева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Софья Семенова

Мать ребёнка: Жулега Зиновия Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Зиновия Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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