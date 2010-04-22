Лебедев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Александр Иванович

Лебедев Александр Иванович

Место рождения

Молебка, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

03.09.1946

Дата смерти

22.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Молебка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.03.1979

Дочь: Балакина Светлана Александровна

Мать ребёнка: Лебедева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
03.05.1980

Дочь: Брага Надежда Александровна

Мать ребёнка: Лебедева Валентина Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
22.04.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close