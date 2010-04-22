Лебедев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения03.09.1946
Дата смерти22.04.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1946
Рождение ребёнка
17.03.1979
Дочь: Балакина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Лебедева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
03.05.1980
Дочь: Брага Надежда Александровна
Мать ребёнка: Лебедева Валентина Васильевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
22.04.2010