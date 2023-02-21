Ксения Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Анофриевич

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Анофриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Анофриевич

Смерть
Неизвестно
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