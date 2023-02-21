Ксения Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Анофриевич
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Анофриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Анофриевич
Смерть
Неизвестно