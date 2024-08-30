Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бесова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Бесова) Нина Филипповна
Мать ребёнка: Бесова Мария Яковлевна