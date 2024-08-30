Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

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1940 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бесова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бесова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бесова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бесова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Бесова) Нина Филипповна

Мать ребёнка: Бесова Мария Яковлевна

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