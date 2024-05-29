Ходырева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1967
Дочь: Ходырева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ходырев Николай Никифорович
Рождение ребёнка
15.03.1972
Дочь: Бочкарева Марина Николаевна
Отец ребёнка: Ходырев Николай Никифорович
Рождение ребёнка
18.08.1976
Дочь: Бланько Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ходырев Николай Никифорович