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Ходырева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1946

Отец: Авдюков Иван Васильевич

Мать: Авдюкова Елизавета Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Николай Никифорович

Рождение ребёнка
28.04.1967

Дочь: Ходырева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ходырев Николай Никифорович

Рождение ребёнка
15.03.1972

Дочь: Бочкарева Марина Николаевна

Отец ребёнка: Ходырев Николай Никифорович

Рождение ребёнка
18.08.1976

Дочь: Бланько Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ходырев Николай Никифорович

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