Белоножко Свветлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоножко Свветлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1972

Отец: не указан

Мать: Белоножко Марина Кузьминична

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