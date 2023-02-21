Соковикова Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковикова Зинаида Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1956

Дочь: Городецкая Елена Викторовна

Отец ребёнка: Соковиков Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соковиков Андрей Викторович

Отец ребёнка: Соковиков Виктор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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