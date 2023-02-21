Соковикова Зинаида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1956
Дочь: Городецкая Елена Викторовна
Отец ребёнка: Соковиков Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соковиков Андрей Викторович
Отец ребёнка: Соковиков Виктор Николаевич
Смерть
Неизвестно