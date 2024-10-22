Янбакова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбакова Татьяна

Место рождения

Арзамасцево, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамасцево, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямбаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ямбаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Ямбаков Валентин Александрович

Отец ребёнка: Ямбаков Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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