Обухова (Ардашева) Ксения Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Ардашева) Ксения Ульяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Обухов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Обухов Григорей Нефедович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Обухов Григорей Нефедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Григорей Нефедович

Смерть
Неизвестно
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