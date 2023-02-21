Обухова (Ардашева) Ксения Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Обухов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Обухов Григорей Нефедович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Обухов Григорей Нефедович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно