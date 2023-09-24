Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марк Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1913

Дочь: Патрина (Шагульского) Федосья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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