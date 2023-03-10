Лобанов Предполагаемый Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов Предполагаемый Евсеевич

Лобанов Предполагаемый Евсеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобанов Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1909

Дочь: (см. мать) Евсеевна

Мать ребёнка: Акилина Евфимиева

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Евфимиева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close