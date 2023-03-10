Лобанов Предполагаемый Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобанов Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1909
Дочь: (см. мать) Евсеевна
Мать ребёнка: Акилина Евфимиева
Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Евфимиева
Смерть
Неизвестно