Москвин Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1901
Дата смерти03.12.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1921
Место жительства
С 1926 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1977
Смерть
03.12.1977