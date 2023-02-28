Москвин Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквин Николай Афанасьевич

Москвин Николай Афанасьевич

avatar

Место рождения

Свинино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.12.1901

Дата смерти

03.12.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Свинино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1921
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1926 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1977
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.12.1977
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close