Линкман Мария Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапиро (Линкман) Алла Викторовна
Отец ребёнка: Линкман Виктор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линкман Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Линкман Виктор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986