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Линкман Мария Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапиро (Линкман) Алла Викторовна

Отец ребёнка: Линкман Виктор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линкман Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Линкман Виктор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линкман Виктор Федорович

Смерть
1986

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