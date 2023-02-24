Вигуляр Семен Емельянович
Место рожденияДеревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1857
Отец: Вигуляр Емельян
Мать: Вигуляр Мария
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Валюйшис Александра Вигулярова
Мать ребёнка: Вигуляр Минодора
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Вигуляр Минодора
Рождение ребёнка
05.07.1882
Сын: Вигуляр Прокофий Семенович
Мать ребёнка: Вигуляр Минодора
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1888
Сын: Вигуляр (незаконнорожденный) Иосиф Семенович
Мать ребёнка: Вигуляр Минодора
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Вигуляр Минодора
Рождение ребёнка
04.04.1894
Сын: Вигуляр Терентий Семенович
Мать ребёнка: Вигуляр Минодора
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Вигуляр Минодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вигуляр Минодора
Смерть
Неизвестно