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Вигуляр Семен Емельянович

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Место рождения

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Вигуляр Емельян

Мать: Вигуляр Мария

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Валюйшис Александра Вигулярова

Мать ребёнка: Вигуляр Минодора

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Вигуляр Минодора

Рождение ребёнка
05.07.1882

Сын: Вигуляр Прокофий Семенович

Мать ребёнка: Вигуляр Минодора

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Вигуляр (незаконнорожденный) Иосиф Семенович

Мать ребёнка: Вигуляр Минодора

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Вигуляр Минодора

Рождение ребёнка
04.04.1894

Сын: Вигуляр Терентий Семенович

Мать ребёнка: Вигуляр Минодора

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Вигуляр Минодора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вигуляр Минодора

Смерть
Неизвестно
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