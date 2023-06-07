Первакова Федора Викулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1700
Сын: Перваков Прокофий Корнилов
Отец ребёнка: Перваков Корнил Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: Катерина Корнилова
Отец ребёнка: Перваков Корнил Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1708
Отец ребёнка: Перваков Корнил Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Матрона Корнилова
Отец ребёнка: Перваков Корнил Малафеев
Смерть
После 1715