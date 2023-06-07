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Первакова Федора Викулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Перваков Прокофий Корнилов

Отец ребёнка: Перваков Корнил Малафеев

Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: Катерина Корнилова

Отец ребёнка: Перваков Корнил Малафеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Перваков Аника Корнилов

Отец ребёнка: Перваков Корнил Малафеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Матрона Корнилова

Отец ребёнка: Перваков Корнил Малафеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1715
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