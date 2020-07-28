Квандель (Мухина) Татьяна Леодоровна
Место рождения
Дата рождения15.11.1947
Дата смерти28.07.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.05.1969
Рождение ребёнка
23.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Квандель Мечислав Тадикович
Смерть
28.07.2020
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область