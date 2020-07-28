Квандель (Мухина) Татьяна Леодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвандель (Мухина) Татьяна Леодоровна

Квандель (Мухина) Татьяна Леодоровна

avatar

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

15.11.1947

Дата смерти

28.07.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
08.05.1969

Муж: Квандель Мечислав Тадикович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
23.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квандель Мечислав Тадикович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
28.07.2020
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close