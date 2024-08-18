Панова (Качина) Галина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Качина) Галина Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1948

Дата смерти

?.09.1919

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Смерть
?.09.1919
Рождение
01.05.1948

Отец: Качин Аркадий Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1969

Сын: Панов Игорь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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