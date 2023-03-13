Устинов Гавриил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Гавриил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1867

Дочь: Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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