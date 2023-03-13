Устинов Гавриил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1867
Дочь: Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно