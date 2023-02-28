Ефремова Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Прасковья Никитична

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.03.1876

Сын: Ефремов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Ефремов Алексей Павлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.06.1890

Дочь: Февронья Алексеевна

Отец ребёнка: Ефремов Алексей Павлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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