Ефремова Прасковья Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1876
Сын: Ефремов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Ефремов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
14.06.1890
Дочь: Февронья Алексеевна
Отец ребёнка: Ефремов Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно