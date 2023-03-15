Стаценко (Сайфутдинова) Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стаценко (Сайфутдинова) Алла Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Сайфутдинов Ахат Нурмухаметович

Мать: Нила Моисеевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Стаценко Александр Викторович

Отец ребёнка: Стаценко Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1970

Сын: Стаценко Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Стаценко Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Кановалова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Стаценко Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стаценко Виктор Васильевич

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