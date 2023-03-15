Стаценко (Сайфутдинова) Алла Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Сайфутдинов Ахат Нурмухаметович
Мать: Нила Моисеевна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Стаценко Александр Викторович
Отец ребёнка: Стаценко Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1970
Сын: Стаценко Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Стаценко Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Кановалова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Стаценко Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно