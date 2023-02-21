Гуляева (Балчюгова) Аксенья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Балчюгова) Аксенья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Балчюгов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Татаурова Агафья

Отец ребёнка: Гуляев Гаврило

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Аристова Анна

Отец ребёнка: Гуляев Гаврило

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Филипова Елена

Отец ребёнка: Гуляев Гаврило

Рождение ребёнка
1746

Сын: Гуляев Иван

Отец ребёнка: Гуляев Гаврило

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Гуляев Гаврило

Рождение ребёнка
1757

Сын: Гуляев Емельян

Отец ребёнка: Гуляев Гаврило

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Гаврило

Смерть
Неизвестно
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