Гуляева (Балчюгова) Аксенья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Балчюгов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Татаурова Агафья
Отец ребёнка: Гуляев Гаврило
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Аристова Анна
Отец ребёнка: Гуляев Гаврило
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Филипова Елена
Отец ребёнка: Гуляев Гаврило
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гуляев Иван
Отец ребёнка: Гуляев Гаврило
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Гуляев Гаврило
Рождение ребёнка
1757
Сын: Гуляев Емельян
Отец ребёнка: Гуляев Гаврило
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуляев Гаврило
Смерть
Неизвестно