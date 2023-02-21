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Гарипов Саитбурхан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Гарипов Мухамадьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарипова Мария Галимовна

Юламаново, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Гарипов Дамир Саитбурханович

Мать ребёнка: Гарипова Мария Галимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарипова Темирбека Саитбурхановна

Мать ребёнка: Гарипова Мария Галимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарипова Мария Галимовна

Смерть
1996
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