Гарипов Саитбурхан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1996
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Гарипов Мухамадьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарипова Мария Галимовна
Юламаново, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1970
Сын: Гарипов Дамир Саитбурханович
Мать ребёнка: Гарипова Мария Галимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарипова Темирбека Саитбурхановна
Мать ребёнка: Гарипова Мария Галимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарипова Мария Галимовна
Смерть
1996