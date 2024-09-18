Пахомов Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Мария Евфимова

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 26 поз. - 82
Рождение ребёнка
04.07.1901

Сын: Пахомов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пахомова Мария Евфимова

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-05.07.1901 пол_М_ запись - 82 род. Андрей в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Дмитрий Григорьев и законная жена Мар... Показать все
Смерть
Неизвестно

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