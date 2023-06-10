Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Иванович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.08.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1901 ст.

Отец: Логинов Иван Андреевич

Мать: Мария Иосифона

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 18.08.1901 Вилина Андрей Иванович Вилина отец крестьянин Иван Андреевич Вилина мать жена Мария Иосифона Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Семейкина крестьянская девица Стефа... Показать все
Смерть
Неизвестно

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