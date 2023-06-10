Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения18.08.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1901 ст.
Отец: Логинов Иван Андреевич
Мать: Мария Иосифона
Афанасьевская церковь 18.08.1901 Вилина Андрей Иванович Вилина отец крестьянин Иван Андреевич Вилина мать жена Мария Иосифона Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Семейкина крестьянская девица Стефа... Показать все
Смерть
Неизвестно