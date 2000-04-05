Рогожина (Кочановская) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожина (Кочановская) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

14.06.1918

Дата смерти

05.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1918

Отец: Кочановский Иван

Мать: Черкашина Елена Дмитриевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.05.1936

Дочь: Яковенко Алла Карповна

Отец ребёнка: не указан

Россия
Рождение ребёнка
07.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
18.10.1941

Муж: Рогожин Василий Данилович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Кировский отдел ЗАГС г.Краснодар
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
05.04.2000
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Славянская
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