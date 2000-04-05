Рогожина (Кочановская) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.06.1918
Дата смерти05.04.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1918
Отец: Кочановский Иван
Рождение ребёнка
03.05.1936
Дочь: Яковенко Алла Карповна
Отец ребёнка: не указан
Россия
Рождение ребёнка
07.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
18.10.1941
Кировский отдел ЗАГС г.Краснодар
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
05.04.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Славянская