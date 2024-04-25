Мурзина (Колмакова) Гликерия Григорьева
Место рожденияВерхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Кочевской
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Кочевской
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзин Егор Иванов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Мурзина) Ульяна Егорова
Отец ребёнка: Мурзин Егор Иванов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Мурзин) Авдотья Егорова
Отец ребёнка: Мурзин Егор Иванов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Мурзин Илья Егоров
Отец ребёнка: Мурзин Егор Иванов
Смерть
Неизвестно