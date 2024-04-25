Мурзина (Колмакова) Гликерия Григорьева 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Колмакова) Гликерия Григорьева

Место рождения

Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Кочевской

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Кочевской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Егор Иванов

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Мурзина) Ульяна Егорова

Отец ребёнка: Мурзин Егор Иванов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Мурзин) Авдотья Егорова

Отец ребёнка: Мурзин Егор Иванов

Рождение ребёнка
1759

Сын: Мурзин Илья Егоров

Отец ребёнка: Мурзин Егор Иванов

Смерть
Неизвестно

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