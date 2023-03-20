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Жуков Федор Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1881 или 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1881 или 1885 ст.

Отец: Жуков Захарий Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1903

Жена: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.10.1903

Жена: Жукова Параскева Константиновна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.

Сын: Жуков Василий Федорович

Мать ребёнка: Жукова Параскева Константиновна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1922

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Жукова Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
07.01.1926

Сын: Жуков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Жукова Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Жуков Егор Федорович

Мать ребёнка: Жукова Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина Федоровна

Мать ребёнка: Жукова Параскева Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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