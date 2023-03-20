Жуков Федор Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1881 или 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1881 или 1885 ст.
Отец: Жуков Захарий Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1903
Жена: не указана
Бракосочетание
27.10.1903
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.
Мать ребёнка: Жукова Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
25.03.1922
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Жукова Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
07.01.1926
Мать ребёнка: Жукова Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Жуков Егор Федорович
Мать ребёнка: Жукова Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина Федоровна
Мать ребёнка: Жукова Параскева Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно