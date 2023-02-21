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(Раструбина) Екатерина Васильева

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Место рождения

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

25.11.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1857

Отец: Раструбин Василий Яковлев

Мать: Раструбина Мария Тимофеева

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Крещение
26.11.1857
церковь Богородице-Рождественская г. Смоленск
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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