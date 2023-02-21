(Раструбина) Екатерина Васильева
Место рожденияСлобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения25.11.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1857
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Крещение
26.11.1857
церковь Богородице-Рождественская г. Смоленск
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно