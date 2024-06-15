Елена Павлова
Место рожденияд. Шилово, д. Мазжарино
Дата рождения1855
Дата смерти22.09.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Шилово, д. Мазжарино
не известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1873
Рождение ребёнка
07.09.1877
Сын: Клементьев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Козырев Иван Климентов
Смерть
22.09.1877
Причина смерти: простуда