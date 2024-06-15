Елена Павлова 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена Павлова

Место рождения

д. Шилово, д. Мазжарино

Дата рождения

1855

Дата смерти

22.09.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шилово, д. Мазжарино
не известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1873

Муж: Козырев Иван Климентов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1877

Сын: Клементьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Климентов

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.09.1877
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: простуда

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