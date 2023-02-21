Кучина (Пичугина) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина (Пичугина) Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1971

Отец: Пичугин Виктор

Мать: Пичугина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1992

Сын: Кучин Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.02.2002

Дочь: Кучина Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.02.2002

Сын: Кучин Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Кучин Евгений Викторович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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