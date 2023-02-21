Кучина (Пичугина) Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1971
Отец: Пичугин Виктор
Рождение ребёнка
10.03.1992
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.02.2002
Дочь: Кучина Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.02.2002
Отец ребёнка: Кучин Евгений Викторович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область