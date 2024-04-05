Гончарова Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Светлана Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
03.04.1994

Сын: Гончаров Виталий

Отец ребёнка: Салев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
11.04.2001

Сын: Гончаров Дмитрий

Отец ребёнка: Салев Владимир Александрович

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