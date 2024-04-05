Гончарова Светлана Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1994
Сын: Гончаров Виталий
Отец ребёнка: Салев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
11.04.2001
Сын: Гончаров Дмитрий
Отец ребёнка: Салев Владимир Александрович