(Фисенко) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Фисенко Яков
Отец ребёнка: Фисенко Степан
Рождение ребёнка
1804
Сын: Фисенко Григорей
Отец ребёнка: Фисенко Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фисенко Степан
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно