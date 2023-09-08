Колчак Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчак Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1887

Сын: Колчак Георгий Леонидович

Отец ребёнка: Колчак Леонид Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.09.1889

Сын: Колчак Валериан Леонидович

Отец ребёнка: Колчак Леонид Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.08.1891

Сын: Колчак Александр Леонидович

Отец ребёнка: Колчак Леонид Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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