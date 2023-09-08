Колчак Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1887
Сын: Колчак Георгий Леонидович
Отец ребёнка: Колчак Леонид Федорович
Рождение ребёнка
13.09.1889
Сын: Колчак Валериан Леонидович
Отец ребёнка: Колчак Леонид Федорович
Рождение ребёнка
27.08.1891
Сын: Колчак Александр Леонидович
Отец ребёнка: Колчак Леонид Федорович