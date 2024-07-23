Волынщиков Ларион (Лаврентий) Андриянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынщиков Ларион (Лаврентий) Андриянович

Место рождения

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Волынщиков Андриян Николаевич

Мать: Волынщикова Фекла Тимофеевна

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1911

Сын: Волынщиков Тимофей Илларионович

Мать ребёнка: ?

Курагинский район
Рождение ребёнка
1917

Сын: Волынщиков Леонид Ларионович

Мать ребёнка: ?

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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