Волынщиков Ларион (Лаврентий) Андриянович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Волынщиков Тимофей Илларионович
Мать ребёнка: ?
Курагинский район
Рождение ребёнка
1917
Сын: Волынщиков Леонид Ларионович
Мать ребёнка: ?
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно