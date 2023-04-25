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Резунов Василий Васильев

Место рождения

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

30.12.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1837 г.р.

Мать

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1871 ст.

Отец: Резунов Василий Власиев

Мать: Резунова (Шаповаленкова) Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Крещение
01.01.1872 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Соборная Александроневская церковь г. Феодосии Восприемники: Рядовой 13-го Стрелкового Батальона Макарий Иосифов Бабуцкий и дочь временнообязанного Спиридона Зубаченко девица Евдокия
Смерть
Неизвестно

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