Резунов Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения30.12.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1871 ст.
Крещение
01.01.1872 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Соборная Александроневская церковь г. Феодосии Восприемники: Рядовой 13-го Стрелкового Батальона Макарий Иосифов Бабуцкий и дочь временнообязанного Спиридона Зубаченко девица Евдокия
Смерть
Неизвестно