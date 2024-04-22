Гуськова (Демина) Марфа Феодорова (Фёдоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова (Демина) Марфа Феодорова (Фёдоровна)

Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
06.10.1869

Муж: не указан

жених деревни Избной собственник Харитон Космин Гуськов, православнаго вероисповедания, первым браком, 22 лет, невеста села Красной слободы собственница девица Марфа Феодорова Демина, православной ве... Показать все
Смерть
Неизвестно
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