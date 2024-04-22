Гуськова (Демина) Марфа Феодорова (Фёдоровна)
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
06.10.1869
жених деревни Избной собственник Харитон Космин Гуськов, православнаго вероисповедания, первым браком, 22 лет, невеста села Красной слободы собственница девица Марфа Феодорова Демина, православной ве... Показать все
Смерть
Неизвестно