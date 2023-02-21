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Ковалева Вероника Ивановна
Ковалева Вероника Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2018
Пол
Женский
Отец
Ковалев Иван Викторович
1986 г.р.
Мать
Ковалева Екатерина Павловна
1998 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2018
Отец:
Ковалев Иван Викторович
Мать:
Ковалева Екатерина Павловна
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