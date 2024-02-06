Кузьменко Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1979

Отец: Белов Владимир Александрович

Мать: Кузьменко Надежда Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменко Семен Андреевич

Мать ребёнка: Кузьменко Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменко Степан Андреевич

Мать ребёнка: Кузьменко Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменко Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Кузьменко Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко Евгения

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