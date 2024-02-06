Кузьменко Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Семен Андреевич
Мать ребёнка: Кузьменко Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Степан Андреевич
Мать ребёнка: Кузьменко Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Кузьменко Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьменко Евгения