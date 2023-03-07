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Торхова Анастасия Игнатьева

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Торхов Яков Федотов

Отец ребёнка: Торхов Федот Ульянов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Марфа Федотова

Отец ребёнка: Торхов Федот Ульянов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Анисья Федотова

Отец ребёнка: Торхов Федот Ульянов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Торхов Сава Федотов

Отец ребёнка: Торхов Федот Ульянов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Федот Ульянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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