Торхова Анастасия Игнатьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Торхов Яков Федотов
Отец ребёнка: Торхов Федот Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Марфа Федотова
Отец ребёнка: Торхов Федот Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Анисья Федотова
Отец ребёнка: Торхов Федот Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Торхов Сава Федотов
Отец ребёнка: Торхов Федот Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торхов Федот Ульянов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812