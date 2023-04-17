Ярошевич Иван Флорианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошевич Иван Флорианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1866

Дочь: Ярошевич Иустина Ивановна

Мать ребёнка: Ярошевич Мария Сильвестровна

Рождение ребёнка
12.10.1868

Сын: Ярошевич Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ярошевич Мария Сильвестровна

Рождение ребёнка
30.08.1871

Сын: Ярошевич Александр Иванович

Мать ребёнка: Ярошевич Мария Сильвестровна

Рождение ребёнка
13.07.1873

Сын: Ярошевич Адам Иванович

Мать ребёнка: Ярошевич Мария Сильвестровна

Рождение ребёнка
13.09.1879

Сын: Ярошевич Иван Иванович

Мать ребёнка: Ярошевич Мария Сильвестровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошевич Мария Сильвестровна

Смерть
Неизвестно
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