Ярошевич Иван Флорианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1866
Дочь: Ярошевич Иустина Ивановна
Мать ребёнка: Ярошевич Мария Сильвестровна
Рождение ребёнка
12.10.1868
Мать ребёнка: Ярошевич Мария Сильвестровна
Рождение ребёнка
30.08.1871
Сын: Ярошевич Александр Иванович
Мать ребёнка: Ярошевич Мария Сильвестровна
Рождение ребёнка
13.07.1873
Мать ребёнка: Ярошевич Мария Сильвестровна
Рождение ребёнка
13.09.1879
Мать ребёнка: Ярошевич Мария Сильвестровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно