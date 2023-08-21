Ахматов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахматов Павел Иванович
Мать: Ахматова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахматов Иван Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахматов Александр Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахматов Николай Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно