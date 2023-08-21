Ахматов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахматов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахматов Павел Иванович

Мать: Ахматова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахматов Иван Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахматов Александр Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахматов Николай Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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