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Василий Дмитриев

Место рождения

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Дмитрий Михайлов

Мать: Евдакия Алексеева

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Петрова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Наталья Петрова

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Наталья Петрова

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Наталья Петрова

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анисья Васильева

Мать ребёнка: Наталья Петрова

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Наталья Петрова

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно

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