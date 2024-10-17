Василий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Дмитрий Михайлов
Мать: Евдакия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анисья Васильева
Мать ребёнка: Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Наталья Петрова
Смерть
Неизвестно