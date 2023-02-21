Кадышникова (Кадышникова) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышникова (Кадышникова) Анна Стефановна

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Место рождения

Гагарысова деревня

Дата рождения

18.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1906

Отец: Кадышников Стефан Георгиевич

Мать: Фекла Алексндровна

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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