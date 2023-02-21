Марья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Никита Денисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Тихон Миронов
Отец ребёнка: Мирон Кириллов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрона Миронова
Отец ребёнка: Мирон Кириллов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тимофей Миронов
Отец ребёнка: Мирон Кириллов
Работа или профессия
Неизвестно