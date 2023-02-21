Марья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Никита Денисов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Тихон Миронов

Отец ребёнка: Мирон Кириллов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрона Миронова

Отец ребёнка: Мирон Кириллов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Тимофей Миронов

Отец ребёнка: Мирон Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
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