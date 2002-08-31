Свистунова (Козлова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти31.08.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1957
Дочь: Глущенко Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Агарков Леонид Владимирович
Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
31.08.2002