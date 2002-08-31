Свистунова (Козлова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунова (Козлова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

31.08.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1957

Дочь: Глущенко Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Агарков Леонид Владимирович

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
31.08.2002
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