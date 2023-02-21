Ходырева Аграфена Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Аграфена Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Марфа Зиновьевна

Отец ребёнка: Ходырев Зиновей Агафонович

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Ефимья Зиновьевна

Отец ребёнка: Ходырев Зиновей Агафонович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Степанида Зиновьевна

Отец ребёнка: Ходырев Зиновей Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Зиновей Агафонович

Смерть
Неизвестно
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