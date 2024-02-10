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Федор Нифонтович

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Нифонт Дементьевич

Мать: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Филипп Федорович

Мать ребёнка: Феодосия Тимофеевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Феодосия Тимофеевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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