Федор Нифонтович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Нифонт Дементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Филипп Федорович
Мать ребёнка: Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Феодосия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно