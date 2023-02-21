Цыпин Роман Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпин Роман Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.2009

Дочь: Цыпина Валерия Романовна

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Рождение ребёнка
01.08.2014

Дочь: Цыпина Полина Романовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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