Цыпин Роман Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.2009
Дочь: Цыпина Валерия Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.2014
Дочь: Цыпина Полина Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности