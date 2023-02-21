Соколова (Соловьева) Таисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Соловьева) Таисия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Павел Петрович

Мать: Соловьева Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
30.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Анатолий Федорович

Коростовицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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