Соколова (Соловьева) Таисия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьев Павел Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Анатолий Федорович
Коростовицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно